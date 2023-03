Dieuppeul : un arnaqueur immobilier appréhendé par la police

A.Touré est un entrepreneur qui avait mis en place une agence immobilière fictive, en faisant croire à ses clients qu'il louait des appartements à Dakar.



D’après « Sud Quotidien », le sieur Touré se rendait accompagné de ses clients dans des immeubles nouvellement construit et faisait croire aux gardiens qu'il est courtier engagé par le propriétaire. Ainsi, il réussissait à accéder à l’immeuble où il effectuait une visite à ses victimes.



Après entente, l’arnaqueur établissait un contrat sur place avant d’encaisser la caution. Ceci fait, il prend la fuite. À en croire, le croire le journal, A. Touré a encaissé plus de cinq millions francs CFA entre décembre et Mars 2023, dans plusieurs localités telles Dieuppeul, Sacré Cœur, Ouakam et Maristes.



Les victimes ont déposé des plaintes contre lui. Suite à cela, le commissariat de Dieuppeul l’a finalement appréhendé à Tivaouane Peulh.



Acheminé dans les locaux de la police de Dieuppeul, il a été placé en garde à vue pour « escroquerie et abus de confiance ». Il a été déféré au terme de l’enquête.