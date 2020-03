Dieyna et son frère libérés le week-end, Mamadou Diop toujours en garde-à-vue

Arrêtés samedi, pour avoir diffusé sur Internet des images désobligeantes de Mamadou Diop, DG d’Iseg, Djeyna Baldé et son frère, Aly ont été remis en liberté. Après 12 heures passés entre les mains des enquêteurs, ils ont pu rentrer chez eux en compagnie de leurs parents.



Toutefois, des sources judiciaires indiquent que les deux gamins ont été convoqués lundi et seront présentés au parquet le même jour. Celui-ci décidera de la suite à réserver à leur dossier « de diffusion de données personnelles, de chantage, d’extorsion de fonds et de séquestration ».



Pendant ce temps, c’est menottes aux poignets que le Dg de l’Iseg Mamadou Diop, a quitté la Division de lutte contre la cybercriminalité. Il a passé sa deuxième nuit de garde-à-vue au Commissariat central de Dakar.