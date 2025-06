Diffusion de fausses nouvelles : Oumar Sow condamné à 1 mois de prison ferme

Oumar Sow, ancien ministre-conseiller de Macky Sall, a été condamné ce mercredi par le Tribunal des flagrants délits de Dakar à une peine de six mois de prison, dont un mois ferme, et à payer une amende de 200.000 FCFA. Il a été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles.



Pour rappel, Oumar Sow a été arrêté suite à des propos qu'il avait tenus lors d’une émission, où il dénonçait la mise sous bracelet électronique de l’ex-ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, affirmant que cela "avait été décidé au niveau du parquet".



Lors de son audition, il avait soutenu : « J’ai fait un lapsus en citant le parquet, car j’étais en train de rendre hommage au procureur Ibrahima Ndoye pour sa piété et son intégrité. Je voulais plutôt parler du ministère, mais en répétant « parquet », j’ai fait un lapsus, sorti de son contexte par l’autre camp. Ils ont fait un montage et la vidéo est devenue virale », s’était-il défendu devant le tribunal.