Digitalisation des amendes forfaitaires : 164 014 attestations traitées, 841,9 millions FCFA collectés par les forces de sécurité

Au total, 164 014 amendes ont été traitées par les deux forces de sécurité, générant un montant global de 841,9 millions FCFA.



Selon le Soleil qui a donné l’information, cette avancée majeure a été facilitée par la mise en place de plateformes dématérialisées permettant aux citoyens de régler leurs amendes directement en ligne. Ce système a permis de rationaliser le traitement des amendes et de lutter efficacement contre la fraude.



Les mois de mai et septembre ont été les plus actifs, enregistrant respectivement 12 401 et 9 032 amendes traitées. La digitalisation des paiements a permis une collecte totale de 841,9 millions de FCFA via ces plateformes numériques, montrant l’adhésion croissante de la population à cette nouvelle méthode.