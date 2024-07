Dimanche noir sur l’axe Saint Louis - Dakar : 4 accidents et 3 morts enregistrés

La route continue de faire des ravages malgré les dispositions et les mesures prises par les autorités pour freiner ce fléau dramatique. Rien que ce dimanche 7 juillet 2024, au moins 4 accidents de la route ont été enregistrés sur l’axe Saint Louis - Dakar sur la RN2.



Ces drames notés impliquent presque tous des bus de transport en commun. Le premier accident s’est produit à hauteur de Kelle-Gueye (Louga) où un bus est sorti de la route avant de se renverser faisant ainsi 3 blessés graves, mais aucune perte en vie humaine n’a jusque-là pas encore été signalée.



Le Premier ministre, Ousmane Sonko qui rentrait à Dakar après son déplacement à Saint-Louis pour la deuxième édition du « Setal Sunu Rew, s’est arrêté sur les lieux pour s’enquérir de la situation.



Un autre accident a eu lieu en ce dimanche en début d’après-midi cette fois ci, à hauteur du village de Afé Niang (Louga) qu’un véhicule particulier a fait plusieurs tonneaux en évitant un bus. Le bilan fait état d’un (1) mort et 4 blessés. Comme par coïncidence cette fois ci c’est, les équipes du convoi du ministre Cheikh Tidiane Dièye qui se rendaient à Kaolack suite aux inondations enregistrés ce jour qui ont participé aux opérations de secours et d’assistances.



A hauteur de Ngaye Mekhé, un autre accident de la route a été noté. Un bus encore impliqué. Plusieurs blessés enregistrés. (pas plus d’infos disponibles).



Une collision entre un bus et un véhicule 4x4 vient rallonger la liste macabre. L’accident s’est produit à hauteur de Diama Tiguette (Saint-Louis). 2 morts et plusieurs blessés enregistrés. Selon des témoins sur place, l’ambulance venue secourir les victimes a été aussi victime d’accident sur les lieux. Elle est entrée en collision avec un Clando roulant en sens inverse.



A en croire les témoins, les fortes pluies et l’état vétuste des bus en plus du comportement humain sont à l’origine de ces accidents.