Diomansy Kamara: "Si Sadio Mané veut le Ballon d’or..."

Diomansy Kamara, ancien international sénégalais, ne partage pas l’avis de son ancien coéquipier en équipe nationale, El Hadj Diouf qui estime que Sadio Mané doit quitter Liverpool (D1 Anglaise) s'il veut remporter le Ballon d’or africain.



"Pour Sadio Mané ça va être une source de motivation. Pour succéder à El Hadj Diouf, il n’y a rien de plus beau pour Sadio que d’aller gagner la CAN 2019 chez Mohamed Salah. Le Ballon d’Or ne passera pas par ses performances en club. Quand j’entends El Hadj Diouf dire que Sadio doit quitter Liverpool s’il veut gagner le Ballon d’Or, je ne suis pas d’accord avec cet avis là", précise Diomansy.



Et de poursuivre sur métrodakar: "Je pense que si le Sénégal parvient à remporter la CAN en Égypte, le boulevard sera ouvert pour Mané pour le prochain meilleur joueur de l’Afrique. Il n’y a pas plus belle occasion. Ça va être une très belle compétition".