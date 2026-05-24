Diomaye Faye : « L'État accompagnera les supporters durant cette période de fête et nous serons à leurs côtés »

En marge de la cérémonie d'accueil des 15 supporters sénégalais, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait une déclaration. Dans son discours, le chef de l'État a salué le courage et la dignité des supporters. « Ils ont démontré qu'ils ont le sang de lions et qu'ils sont des champions », a-t-il déclaré.



Le Président Faye a eu une pensée pour les familles et les diplomates, saluant leur « travail efficace mais discret, qu'ils ont abattu pendant tout ce temps et de façon constante ».



Il a également salué la posture des avocats, des associations de supporters et de la fédération pour leur solidarité agissante à l'endroit des familles et des “Lions”.



Le chef de l'État a remercié les autorités marocaines ainsi que le Roi Mohammed VI pour la grâce accordée à l'occasion de la fête de la Tabaski.



« Nous avons enduré cette épreuve avec eux. Nous avons senti qu'une partie de nous-même était restée au Maroc. Aujourd'hui, nous dormirons tranquilles », a-t-il dit.



Selon lui, les supporters sont considérés comme des « soldats » et ils sont « revenus auréolés de gloire » au cours de cette CAN largement disputée.



« L'État les accompagnera dans cette période de fête et nous serons à leurs côtés. Le Sénégal les protégera de tout, partout et contre tout », a fait savoir le Président Diomaye.