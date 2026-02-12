États-Unis : les opérations anti-immigration vont «prendre fin» à Minneapolis, annonce Tom Homan

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé ce jeudi 12 février la fin des opérations de la police de l'immigration dans cette ville du nord des États-Unis. « J'ai proposé, et le président Trump a accepté, de mettre fin à cette opération », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. « Une réduction significative des effectifs policiers est déjà en cours cette semaine et se poursuivra la semaine prochaine », a-t-il ajouté.



Tom Homan, le Monsieur immigration de la Maison Blanche, s'est exprimé lors d'une conférence de presse et a confirmé la fin des opérations d'expulsions de migrants en cours dans l'État américain du Minnesota. Plusieurs milliers d'agents de la police de l'immigration avaient été déployés depuis décembre dans la ville de Minneapolis. De nombreuses arrestations, détentions et expulsions ont eu lieu. Et deux citoyens américains, Renee Good, le 7 janvier et Alex Pretti, le 24 janvier, sont morts, suscitant une indignation nationale. Ces opérations avaient également déclenché des manifestations de masse.



L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis Tom Homan, a dit avoir proposé au président américain « que cette opération prenne fin ». « Une réduction significative des effectifs policiers est déjà en cours cette semaine et se poursuivra la semaine prochaine », a-t-il ajouté. Il a évoqué la possibilité d'un déploiement des agents ailleurs, sans donner plus de précisions : « La semaine prochaine, nous allons redéployer les agents ici présents, qui retourneront dans leurs commissariats d'origine ou dans d'autres régions du pays où leur présence est nécessaire. Mais nous continuerons à faire appliquer la loi sur l'immigration », a-t-il déclaré.



Tom Homan a précisé qu'il allait rester à Minneapolis « un peu plus longtemps » pour superviser la fin de l'opération. « Un petit nombre de personnel restera sur place pendant un certain temps pour finaliser l'opération et transférer le commandement et le contrôle au bureau local, ainsi que pour s'assurer que l'activité des agitateurs continue de diminuer », a-t-il ajouté.



Il y a une semaine, Tom Homan avait déjà annoncé le retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration.



Les démocrates de l'opposition demandent de vastes réformes du fonctionnement de ICE, notamment la fin des patrouilles volantes, l'interdiction pour les agents de dissimuler leur visage, et l'obligation d'obtenir un mandat judiciaire avant l'arrestation d'un migrant.