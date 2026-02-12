Réforme militaire : les députés examinent le nouveau statut des officiers sous contrat ce mercredi

Le président de l’Assemblée nationale a convoqué les députés de la XVe législature pour une séance plénière le mardi 17 février 2026. Cette journée de travail parlementaire sera marquée par l'examen de textes stratégiques touchant à la coopération sous-régionale et à l'organisation interne des forces armées.



La session s'ouvrira à 10 h 00 sous l'égide du Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. Les parlementaires devront se prononcer sur deux projets de ratification essentiels pour la diplomatie de voisinage du Sénégal.



D'une part, l'examen du projet de loi n°20/2025 vise à autoriser le Président de la République à ratifier l’Accord de coopération militaire et technique entre le Sénégal et la Guinée. Cet accord, signé initialement en juin 2021 à Accra, définit le cadre des échanges et de l'assistance mutuelle en matière de défense entre les deux nations.



D'autre part, le projet de loi n°21/2025 porte sur la ratification de la Convention relative à l’extradition entre le Sénégal et la Gambie. Signée à Dakar en mars 2020, cette convention constitue un levier majeur pour la coopération judiciaire et la lutte contre la criminalité transfrontalière dans l'espace sénégambien.



L'après-midi, à partir de 15 h 00, sera consacré aux enjeux de défense nationale avec le Ministère des Forces armées. Les députés se pencheront sur l'examen du projet de loi n°01/2026 portant statut des officiers sous contrat.



Ce texte législatif est particulièrement attendu pour préciser le cadre d'évolution, les droits et les obligations de cette catégorie de militaires au sein des armées. Cette réforme s'inscrit dans la dynamique globale de modernisation de la gestion des ressources humaines au sein de la grande muette.