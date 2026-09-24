Diourbel : le PACASEN injecte plus de 12 milliards FCFA dans les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales de la région de Diourbel (centre) ont bénéficié de transferts de fonds d’un montant de 12,28 milliards de francs CFA depuis 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). L’annonce a été faite ce jeudi 24 septembre par le secrétaire général de l’Agence de développement municipal (ADM), Pape Sambaré Ndiaye, selon des informations de l’APS.



«À ce jour, plus de 12 milliards de francs CFA ont été effectivement transférés aux collectivités territoriales de la région» de Diourbel, a-t-il déclaré à l’ouverture d’un atelier régional de capitalisation du PACASEN.



Ces ressources, toujours selon l’APS, ont été réparties entre Touba (8 milliards), Diourbel (plus de 2 milliards), Mbacké (plus d’un 1 milliard) et Bambey (plus de 500 millions). Elles ont permis de réaliser 85 projets portant notamment sur l’éducation, la santé, les routes, l’eau potable, l’électricité et l’éclairage public.