Tribune des Nations Unies : la Guinée a défendu son modèle de développement et le bilan de ses réformes

A la 81ᵉ session de l'AGNUÀ la tribune de la 81ᵉ session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, la République de Guinée a dressé le bilan de ses réformes institutionnelles et socio-économiques. Mettant en avant l'autofinancement intégral de ses processus électoraux et le lancement de grands projets d'infrastructures, la délégation guinéenne a plaidé pour un modèle de gouvernance adapté aux réalités nationales.



Revenant sur les engagements pris trois ans plus tôt, le représentant de la Guinée a réaffirmé sa position sur les limites des modèles de gouvernance importés sans adaptation contextuelle. Il a souligné que l'adoption d'une nouvelle Constitution et la mise en place d'institutions républicaines ont été entièrement financées par le Trésor public guinéen, sans assistance financière extérieure, et se sont déroulées sans incident majeur.



Sur le plan économique et des infrastructures, le discours a mis en exergue le bitumage de plus de 1 000 kilomètres de routes pour le désenclavement des régions, la concrétisation du projet Simandou et le lancement du programme stratégique « Simandou 2040 », destiné à transformer la structure économique nationale dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation et de la santé.



Dans le secteur minier, la construction en cours de trois raffineries d'alumine et la mise en service de la plus grande raffinerie d'or d'Afrique ont été citées comme des leviers majeurs de transformation locale, complétés par des initiatives ciblées pour la jeunesse comme la « Simandou Academy ».Invoquant les trajectoires de développement observées en Asie et au Moyen-Orient, l'intervenant a appelé à un partenariat international renouvelé, fondé sur la souveraineté, le respect mutuel et le principe gagnant-gagnant, tout en réaffirmant l'engagement de la Guinée au sein de la communauté internationale et le respect de la Charte des Nations Unies.