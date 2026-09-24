Télécoms et numérique : à Abidjan, le Sénégal prépare la PP-26 de Doha et défend sa place à l'UIT

Présent à la 4ᵉ Réunion préparatoire africaine (RP4) à Abidjan, le Sénégal prépare activement la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (UIT) prévue en novembre 2026 à Doha. L'enjeu majeur repose sur la mobilisation autour de sa candidature pour renouveler son mandat au Conseil de l'UIT pour la période 2027-2030.



Au-delà de l'harmonisation des positions du continent sur les grands axes du numérique et des télécommunications, la délégation sénégalaise s'est investie dans des travaux stratégiques portant sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), les services OTT et la résilience des infrastructures.



En vue de l'échéance de Doha, le Sénégal accentue ses concertations avec les acteurs africains et les partenaires internationaux pour continuer d'assurer sa présence au sein de l'instance dirigeante de l'UIT, où il ambitionne d'imposer les priorités continentales en matière de connectivité, d'inclusion numérique et de renforcement des capacités.