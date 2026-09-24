Sécurité, intrants et climat : l'impact de la campagne 2026/2027 sur le coton au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal

La campagne cotonnière 2026/2027 s'annonce contrastée au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, Selon une note du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA).



« La surface récoltée combinée de coton pour la campagne agricole 2026/27 devrait diminuer de 4 pour cent pour atteindre 980 000 hectares, tandis que la production devrait baisser de 7,7 pour cent pour s'établir à 1,79 million de balles », indique le document. Ce recul global est principalement attribué à « un début de saison des pluies tardif qui a retardé les semis dans les trois pays ».



Au Mali, la situation est particulièrement difficile en raison de facteurs climatiques et logistiques. Le rapport souligne « le manque d'engrais livré tardivement dans certaines régions », ce qui a incité les producteurs à se tourner vers des cultures plus lucratives comme le maïs, le sésame et l'arachide.



Malgré une hausse de la production par rapport à l'exercice précédent marqué par une invasion de jassides, le secteur malien subit les contrecoups d'une mauvaise pluviométrie et de retards de distribution d'intrants.



Au Burkina Faso, les défis sécuritaires continuent de peser lourdement sur l'activité agricole. D'après l'USDA, « la deuxième plus grande entreprise cotonnière du pays ne participera pas pour la deuxième année consécutive à la campagne en raison de l'insécurité empêchant les agriculteurs d'accéder à leurs terres ».



Néanmoins, grâce à une subvention exceptionnelle du gouvernement pour stabiliser les prix, la production burkinabé est attendue en hausse pour atteindre « 750 000 balles ».



À l'inverse, le Sénégal tire son épingle du jeu et affiche de solides performances. Le pays a enregistré « le rendement le plus élevé parmi les pays d'Afrique de l'Ouest avec 1,2 tonne par hectare », et les autorités locales ambitionnent d'atteindre « une production de 192 500 balles d'ici 2030 ».



Soutenue par un meilleur accès à la mécanisation et aux subventions d'intrants, la surface récoltée au Sénégal est estimée en progression de « 45 pour cent » pour la campagne 2026/2027.