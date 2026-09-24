La ministre Amy Mara Dièye et le Directeur du port veulent «faire du Sénégal un hub logistique et portuaire»

La ministre sénégalaise des Pêches et de l’Economie maritime, Amy Mara Dièye, dit avoir rencontré dans la matinée du 23 septembre, le Directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue, et l'ensemble de la communauté portuaire.



Selon un note publiée sur sa page Facebook, les échanges «ont porté sur un cap clair : faire du Sénégal un hub logistique et portuaire, comme le porte l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050"». Elle a par ailleurs précisé que le simulateur et la maquette du port multifonction de Ndayane lui ont donné «un aperçu concret» du Sénégal maritime de demain, un chantier qui «avance à un rythme très encourageant».



Tout en assurant que les acteurs portuaires «peuvent compter sur (sa) disponibilité et (son) engagement», Amy Mara Dièye a promis d’être «leur porte-voix pour lever les obstacles et accompagner la transformation en cours, car le Port de Dakar est un levier de notre souveraineté économique».