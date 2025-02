Diourbel : le préfet compte réorganiser le transport

Les sous -préfets de Ndoulo et de Ndindy, des forces de défense et sécurité, des élus locaux ainsi que des services techniques concernés ont pris part à la rencontre organisée par le préfet du département de Diourbel, Abdou Khadir Diop, ce mardi, avec les acteurs du transport pour une meilleure organisation du secteur dans la commune.



Abdou Khadir Diop qui a estimé que les dispositions du code de la route ne sont pas respectées par la plupart des acteurs du transport urbain de la commune de Diourbel a jugé qu’il est à cet effet, « nécessaire voire indispensable de réorganiser le secteur des transports en appliquant les textes pour garantir la sécurité des usagers. Et aussi pour une meilleure organisation du secteur du transport dans la commune de Diourbel, du respect de l’ordre public et des mesures de sécurité » a-t-il dit.

Sur ce, il a proposé le renforcement du réseau automobile notamment des bus Tata pour faciliter le transport urbain dans la commune de Diourbel. De même, il a demandé à la mairie de Diourbel, de concert avec les services techniques concernés, de procéder à l’immatriculation des charrettes afin de réglementer leur circulation mais aussi de répertorier leur nombre.



Abdou Khadir Diop a déclaré qu’il compte prendre un arrêté incessamment pour fixer les heures de circulation des charrettes et calèches. Concernant les tricycles, le préfet de Diourbel a rappelé qu’ils sont destinés au transport de marchandises.