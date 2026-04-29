Diourbel : le procès du maître coranique accusé du viol présumé de 27 jeunes filles s'ouvre ce jeudi

Le procès du maître coranique accusé d’avoir violé 27 jeunes filles de son école coranique s’ouvre ce jeudi 30 avril 2026 devant le tribunal de grande instance de Diourbel, selon Amnesty International Sénégal, qui suit cette affaire depuis ses débuts.
L’organisation de défense des droits humains indique avoir mandaté un avocat afin d’assurer la représentation et le soutien juridique des victimes.
L’affaire, révélée en 2023, concerne un maître coranique soupçonné d’avoir abusé de 27 fillettes âgées de 6 à 16 ans dans un daara de Touba, ville sainte du centre du Sénégal. Après plusieurs semaines de fuite, l’homme s’était présenté lui-même à la police le 5 juin 2023.
Les victimes avaient déposé plainte et présenté des certificats médicaux à l’appui de leurs accusations. L’arrestation de l’enseignant avait provoqué une indignation au sein des associations féministes et du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, qui avaient unanimement condamné ces violences et exigé que justice soit rendue dans toute sa rigueur.
L’organisation de défense des droits humains indique avoir mandaté un avocat afin d’assurer la représentation et le soutien juridique des victimes.
L’affaire, révélée en 2023, concerne un maître coranique soupçonné d’avoir abusé de 27 fillettes âgées de 6 à 16 ans dans un daara de Touba, ville sainte du centre du Sénégal. Après plusieurs semaines de fuite, l’homme s’était présenté lui-même à la police le 5 juin 2023.
Les victimes avaient déposé plainte et présenté des certificats médicaux à l’appui de leurs accusations. L’arrestation de l’enseignant avait provoqué une indignation au sein des associations féministes et du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, qui avaient unanimement condamné ces violences et exigé que justice soit rendue dans toute sa rigueur.
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