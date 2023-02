Diourbel : les 9 responsables de Pastef condamnés !

Ils devront payer une amende de 100 000 francs.

Le procès des neuf responsables du parti Pastef Diourbel (ouest) a eu lieu ce mercredi, devant la barre du tribunal des flagrants délits de leur région. Ils sont condamnés à six mois de prison avec sursis.Les mis en cause sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée.Pour rappel, les responsables locaux de Pastef/Diourbel incriminés étaient dans les rues et au lycée d'enseignement général (lycée Ndayane) le samedi 03 février dernier, pour distribuer des flyers et sensibiliser les personnes rencontrées sur leur projet politique, dans le cadre de l'opération "Weur ndombo". C'est dans ces conditions qu'ils ont été cueillis par les éléments du commissariat de Diourbel.