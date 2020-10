Diourbel : un gendarme blessé lors des affrontements au marché Ndindi

Des affrontements qui ont eu lieu dimanche, au marché Ndindi de Diourbel, à 150 kilomètres à l'est de Dakar, entre force de l’ordre et manifestants. Un blessé a été enregistré du côté des gendarmes.



Selon la Rfm, des opérations de sécurisation lancées par les forces de l'ordre pour non port de masque ont été à l’origine des heurts. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour non port de masque.