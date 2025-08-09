Diouroup : un carambolage fait 4 morts et 19 blessés

Un accident de la route a fait quatre morts et 19 blessés, ce samedi matin, sur la route nationale n°1, à hauteur de Diouroup, dans la région de Fatick.
Selon Igfm, le drame résulte d’un carambolage impliquant trois véhicules. L’impact a été d’une telle violence que les sapeurs-pompiers, rapidement mobilisés, ont dû évacuer les blessés vers les structures sanitaires les plus proches.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette collision meurtrière.
