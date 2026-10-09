Suisse : le footballeur Granit Xhaka écope d’une amende et échappe à la prison pour des faux pass Covid

Le milieu de terrain suisse Granit Xhaka a évité une incarcération dans l'affaire des faux certificats Covid-19. Alors qu'il était poursuivi pour avoir obtenu de manière frauduleuse des documents en 2022, le joueur de 34 ans a fait savoir lui-même ce jeudi qu'il a été sanctionné financièrement.
Évoluant désormais à Sunderland et qui encourait jusqu'à cinq ans de prison, le capitaine de la Nati a écopé de 150 000 francs suisses d'amende avec sursis, soit environ 160 000 euros. Une peine qui lui avait d'ailleurs fait manquer le dernier regroupement de la sélection helvétique. Il ne s'acquittera de ce montant que s'il commet une nouvelle infraction dans les deux ans à venir.
Sur son compte Instagram, l'international suisse a tenu à s'exprimer : "J'ai été condamné, par ordonnance pénale, pour obtention frauduleuse d'un acte authentique, à une amende avec sursis de 50 jours-amende à 3 000 francs chacun, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. (...) J'accepte cette décision et j'en assume la responsabilité"
Évoluant désormais à Sunderland et qui encourait jusqu'à cinq ans de prison, le capitaine de la Nati a écopé de 150 000 francs suisses d'amende avec sursis, soit environ 160 000 euros. Une peine qui lui avait d'ailleurs fait manquer le dernier regroupement de la sélection helvétique. Il ne s'acquittera de ce montant que s'il commet une nouvelle infraction dans les deux ans à venir.
Sur son compte Instagram, l'international suisse a tenu à s'exprimer : "J'ai été condamné, par ordonnance pénale, pour obtention frauduleuse d'un acte authentique, à une amende avec sursis de 50 jours-amende à 3 000 francs chacun, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. (...) J'accepte cette décision et j'en assume la responsabilité"
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