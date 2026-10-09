Programme de résilience agricole: 16 037 ménages ciblés dans 47 communes et 1 051 villages

La menace de la famine pèse sur 47 communes et 1 051 villages répartis dans 4 régions du Sénégal, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage (Msae). Pour y faire face, le gouvernement a lancé son programme de résilience, selon des informations rapportées par Libération, dans son édition de ce vendredi.



Au total, 16 037 ménages ont été ciblés en 2026 dans 4 régions, 4 départements, 47 communes et 1 051 villages ou quartiers. L'appui consiste en une subvention de 200 000 Fcfa par ménage. Selon le Dr Cheikhou Oumar Ba, 92,2% des bénéficiaires sont des agriculteurs et, à Doudioungne où le programme a été lancé, 70% des bénéficiaires ont déjà retiré leur subvention.



Le volet élevage du plan national de réponse prévoit également des chiffres importants pour les départements déficitaires de Podor, Dagana, Linguère, Matam et Kaffrine. Il cible le noyau sensible du cheptel, soit 356 398 bovins, 1 023 435 ovins et 537 717 caprins, pour un besoin de 14 706 tonnes d'aliments de bétail et un montant de 3,1 milliards de Fcfa. Le financement est acquis : le décret d'avance n°2026-1610 du 11 septembre 2026 a ouvert les crédits correspondants et les premières livraisons interviendront dans les départements déficitaires.



Enfin, pour la campagne 2027-2028, le ministère annonce trois mesures immédiates avec la mise à disposition gratuite de semences de niébé et de pastèque là où il est encore possible de semer du maïs hybride dans la vallée en relais du riz d'hivernage. Le recensement des sinistrés engagé avec l'administration territoriale va permettre de cibler les ménages des zones où les récoltes sont compromises, notamment à Koungheul, Koumpentoum, Kaffrine, Gossas, Salémata, Diourbel, Tambacounda et dans les poches touchées du sud, en vue de kits alimentaires, avec priorité aux semences et engrais.