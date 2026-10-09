Le Mali ambitionne de transformer localement 10 % de son coton

A New-York, mercredi 07 octobre, à l’occasion d’une rencontre organisée par les missions malienne et indienne auprès des Nations Unies, les autorités de Bamako ont affiché leur ambition. Ils veulent transformer localement au moins 10% de la production nationale de coton fibre, selon des informations rapportés par Apanews.



Alors que le monde célébrait la Journée mondiale du coton, le représentant permanent du Mali auprès de l’ONU, Issa Konfourou, a plaidé en faveur d’investissements dans la transformation locale de cette matière première, visant un objectif d’au moins 10% de sa production.



La rencontre était coorganisée avec son homologue indien, Harish Parvathaneni. Elle a réuni aussi des représentants de pays producteurs et industrialisés autour des enjeux liés à la création de valeur, aux revenus tirés du coton et aux possibilités de partenariats.