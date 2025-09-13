Diplomatie : Diomaye délègue à Sonko les partenariats stratégiques avec les pays du Golfe et d'Asie

En marge de sa rencontre avec la diaspora sénégalaise en Italie, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lui a confié la responsabilité des relations avec les pays du Golfe et d’Asie.





« Décembre dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye est allé en tournée et est passé aux Émirats arabes unis et au Qatar. Quand il est rentré, il m’a appelé pour me dire qu’il a pris une décision : tout ce qui touche les pays du Golfe et l’Asie, tu t’en occuperas désormais. Je le remercie pour ça », a déclaré Ousmane Sonko devant ses partisans.





Le Premier ministre a précisé que le Chef de l’État a officialisé cette décision par écrit auprès des pays concernés et l’a réaffirmée en Conseil des ministres. « C’est une confiance que je salue. Je sais que dans tout ce qui touche la géostratégie, l’économie du monde se trouve là-bas. C’est pourquoi je fais en sorte qu’avec mon gouvernement, tout ce qui doit servir au Sénégal en provenance de ces pays se fasse », a-t-il expliqué.





Selon Sonko, les discussions sont déjà engagées avec plusieurs partenaires stratégiques, notamment la Chine, le Japon, la Turquie et divers pays arabes. Il a également indiqué avoir proposé au président de la République la préparation d’une mission spéciale en Italie.





« Je fais mes déplacements et le Président Diomaye aussi fait ses déplacements. Parfois les gens veulent créer des polémiques, mais ceux qui me connaissent savent que je n’aime pas trop voyager. En ce moment même, j’ai hâte de rentrer au Sénégal », a-t-il ajouté.

