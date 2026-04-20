Diplomatie : Le Sénégal et l'Arabie saoudite réaffirment leur fraternité spirituelle et politique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 20 avril 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) le Vice-Ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, Walid Ben Abdul Karim Al Khereiji. Cette rencontre diplomatique, organisée en marge du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, a permis de réaffirmer la profondeur des relations entre Dakar et Riyad. Les échanges ont mis en exergue une fraternité spirituelle séculaire et un dialogue politique constant qui caractérisent les rapports entre les deux nations au plus haut niveau.







Le contexte sécuritaire régional et international a occupé une place centrale lors de cet entretien. Les deux personnalités ont abordé les défis discutés durant le Forum, avec une attention particulière pour la situation de l'Arabie saoudite, exposée aux répercussions des conflits dans son voisinage immédiat. À cet égard, le Chef de l'État sénégalais a réitéré l'engagement diplomatique du Sénégal en faveur de la stabilité, exprimant le souhait de voir s'ouvrir rapidement la voie d'un règlement pacifique et durable pour apaiser les tensions qui impactent la région du Golfe.







Au-delà des enjeux sécuritaires, l'audience a servi de cadre pour définir les futures orientations de la coopération bilatérale. Le Président Faye et son hôte saoudien se sont accordés sur l'impératif d'élargir les champs d'intervention communs et d'approfondir les échanges économiques et techniques. Cette volonté de diversification du partenariat vise à consolider les bénéfices mutuels pour les deux peuples, tout en renforçant l'axe Dakar-Riyad comme un pilier de solidarité au sein du monde islamique et sur la scène internationale.

