Diplomatie : Les Etats-Unis renouvellent leur confiance au Sénégal

Le 17 avril dernier, le directeur du Development Finance Corporation (DFC) l'américain, Scott Nathan a rencontré les ministres sénégalais de l’Économie et du plan, Abdourahmane Sarr, des Finances et du budget, Cheikh Diba et l’ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, monsieur Kane.



A l’occasion du Printemps FMI et la Banque Mondiale, les officiels ont pu "évoquer et réaffermir les relations des deux pays", a-t-on appris de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



« Avec 400 millions de dollars d’engagements dans divers domaines notamment l’énergie, la santé, l’agro-industrie et le soutien aux petites entreprises, le Sénégal est un partenaire clé pour la U.S International Development Finance Corporation (DFC), une institution du gouvernement américain qui s’associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus cruciaux auxquels le monde est confronté aujourd’hui », peut-on lire sur la note de l’Ambassade.