Diplomatie : Ousmane Sonko renonce au BIG de Paris et annonce une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

Annoncé en France comme invité d’honneur à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (BIG), le Premier ministre Ousmane Sonko a finalement renoncé à prendre part à l’événement.



Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la Primature précise « qu’en raison d’un empêchement lié à son agenda, le Premier ministre ne pourra honorer cette invitation, à laquelle il aurait souhaité prendre part personnellement ».



Elle indique toutefois qu’Ousmane Sonko sera représenté lors de cet événement par un membre du Gouvernement.



Par ailleurs, la note informe que le Premier ministre accueillera prochainement à Dakar son homologue français dans le cadre du séminaire intergouvernemental (SIG), une initiative conjointe annoncée par les deux Chefs d’État.



En outre, la Primature informe également qu’Ousmane Sonko effectuera une visite officielle aux Émirats Arabes Unis du 8 au 12 septembre 2025. À cette occasion, il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al NAHYAN, Président des Émirats Arabes Unis.



Le Premier ministre a, par ailleurs, adressé ses remerciements à Bpifrance et à son Directeur général, Nicolas Dufourcq, pour l’invitation formulée par courrier en date du 22 juillet 2025, à participer en qualité d’invité d’honneur à la 11ᵉ édition de BIG, prévue le 23 septembre prochain à Paris.

