Diplomatie : Recep Tayyip Erdogan salue la visite d’Ousmane Sonko et renforce les liens avec le Sénégal

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est réjoui de la visite officielle du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en Turquie. À l’issue de leur rencontre à Ankara, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales.



« Ce fut un grand plaisir d’accueillir dans notre pays mon cher frère Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui a un rôle clé sur le continent africain », a déclaré le chef de l’État turc.



Au terme de leur rencontre, plusieurs accords ont été signés entre les deux parties, visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs. « Avec les documents signés aujourd’hui, nous avons rendu notre coopération encore plus solide », a souligné le Président Erdogan.





L’un des objectifs annoncés par les deux parties est de porter le volume des échanges commerciaux à 1 milliard dans la première phase. Le chef de l’État turc a rappelé que plusieurs entreprises turques ont mené à bien de « nombreux projets pour contribuer aux objectifs de développement du Sénégal ».





Dans la perspective du Programme Sénégal Émergent et du Plan Sénégal 2050, la Turquie se dit prête à partager les « expériences de nos entreprises avec nos amis sénégalais dans le cadre du Programme national de transformation ».



« Aujourd’hui, nous avons également évalué les mesures communes qui peuvent être prises pour lutter contre l’insécurité, l’industrie de la défense et le terrorisme », a dit Erdogan.



« Nous sommes heureux de l’intérêt accru de nos frères africains pour les produits de défense turcs », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan a salué la position du Sénégal sur la crise humanitaire en cours à Gaza.



« Nous avons également discuté de l’évolution de la situation à Gaza lors de nos réunions. La solidarité du Sénégal avec le peuple palestinien est un exemple pour de nombreux pays. Notre lutte continuera jusqu’à la fin du génocide à Gaza et jusqu’à ce que ceux qui condamnent des enfants innocents à la faim et à la mort soient tenus responsables », a-t-il déclaré.



Il a conclu en affirmant que l’Histoire jugera sévèrement les auteurs de ces crimes. « Les auteurs seront tenus responsables devant la loi et l’Histoire de ces enfants innocents qui n’ont laissé que la peau sur les os à cause de la faim ».

