Diplomatie : le Président de la république de Sierra LeoneJulius Maada Bio en visite de travail au Sénégal

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu ce vendredi 15 août, à Dakar Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la CEDEAO, dans le cadre d’une visite de travail.



Selon les informations de PressAfrik, l’entretien entre les deux Chefs d’État a porté sur « le renforcement de la coopération bilatérale et les moyens de consolider l’intégration régionale. » Les deux dirigeants ont également réaffirmé « leur volonté commune de travailler pour la stabilité de l’espace communautaire ouest-africain, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques. »



Cette rencontre illustre, selon la Présidence du Sénégal, « l’engagement partagé des deux pays à œuvrer de concert pour la prospérité et la paix dans la sous-région », tout en poursuivant les efforts pour une CEDEAO plus solidaire et efficace.