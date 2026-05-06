Diplomatie : le Sénégal et la Norvège scellent un approfondissement stratégique de leur coopération

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a reçu en audience à Dakar, le 3 mai 2026, son homologue norvégien en charge de la Coopération internationale, Asmund Aukrust. Cette rencontre de haut niveau a permis de réaffirmer la solidité des liens bilatéraux tout en traçant les contours d'un partenariat aux ambitions élargies, touchant des secteurs souverains et structurants pour les deux nations.







Les deux ministres ont salué la qualité d'un dialogue politique jugé dynamique, particulièrement dans les domaines de la santé, de l'économie bleue et de la transition écologique. Cette convergence de vues s'inscrit dans un contexte mondial où les défis environnementaux imposent une accélération de la coopération technique et scientifique.







Au-delà des axes traditionnels, les échanges ont ouvert de nouvelles perspectives majeures pour l'économie sénégalaise. Les discussions ont porté sur l'accompagnement norvégien dans le développement des ressources pétrolières et gazières, ainsi que sur le renforcement des capacités dans la pêche et la formation professionnelle. L'autonomisation des femmes a également été placée au cœur des priorités pour garantir une croissance inclusive.







Sur le plan international, Dakar et Oslo ont réitéré leur attachement commun au multilatéralisme et au respect du droit international sous l'égide des Nations Unies. La Norvège a notamment salué le leadership du Sénégal en Afrique de l'Ouest, alors que le pays s'apprête à assumer la présidence de la CEDEAO.







La situation sécuritaire au Sahel a également fait l'objet d'échanges approfondis, illustrant la volonté des deux partenaires de conjuguer leurs efforts pour la stabilité régionale. Cette séquence diplomatique marque une étape décisive dans la construction d'une relation fondée sur une vision partagée du développement durable et de la sécurité globale.

