Journée mondiale de l’asthme : une pathologie respiratoire encore sous-estimée et coûteuse au Sénégal

À l’occasion de la Journée mondiale de l’asthme célébrée le 5 mai, la communauté médicale sénégalaise tire la sonnette d’alarme. Souvent perçue à tort comme une affection banale ou traitée avec une certaine négligence, l’asthme demeure une réalité de santé publique préoccupante, touchant une part significative de la population, avec une vulnérabilité marquée chez les enfants.







L’asthme ne se limite pas à de simples difficultés respiratoires passagères. C’est une maladie chronique qui altère profondément la qualité de vie des patients, entraînant absentéisme scolaire, baisse de productivité professionnelle et fatigue chronique. Au Sénégal, l'impact est également financier : les dépenses liées aux traitements de fond, aux inhalateurs d’urgence et aux consultations spécialisées pèsent lourdement sur le budget des ménages, particulièrement dans les zones urbaines où la pollution atmosphérique aggrave les symptômes.





Les spécialistes insistent sur un point majeur : l'asthme ne se guérit pas, mais il se contrôle. Le principal défi reste le recours tardif aux soins ou l'abandon du traitement dès que les crises s'estompent. Un suivi médical régulier permet pourtant de stabiliser la fonction respiratoire et d'éviter les hospitalisations d'urgence. Les pneumologues rappellent qu'un patient bien suivi peut mener une vie parfaitement normale, y compris pratiquer des activités sportives de haut niveau.







La célébration de cette journée est l'opportunité pour les autorités sanitaires de renforcer la sensibilisation sur les facteurs déclenchants : poussière, pollens, tabagisme passif et pollution urbaine. Face à une maladie encore entourée de préjugés, l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage apparaît comme le levier essentiel pour réduire la mortalité et améliorer la prise en charge de cette affection au Sénégal.

