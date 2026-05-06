JOJ 2026 : le Préfet de Dakar appelle les populations du Canal Gueule Tapée à libérer les emprises d'ici le 31 mai

Le Préfet du Département de Dakar rappelle la poursuite des travaux de mise à niveau et d'aménagement de la voirie dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026.



Dans un communiqué, Mouhamadou Blondin Ndiaye invite les personnes installées actuellement sur le Canal de la Gueule Tapée et ses dépendances, notamment sur le tronçon compris entre le rond-point de l'Hôpital Abass NDAO et la Rue 6 de la Médina, à libérer les lieux, au plus tard le dimanche 31 mai 2026, afin de permettre le démarrage effectif des travaux dans de bonnes conditions.



Passé ce délai indiqué, des mesures appropriées seront prises pour assurer la libération des emprises, dans l'objectif de garantir la sécurité de tous et le respect du calendrier des travaux, précise la même source.



L’autorité administrative renouvelle ses remerciements à l'ensemble des populations concernées pour leur compréhension, leur civisme et leur contribution à la réussite de ce projet d'envergure nationale.