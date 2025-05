Diplomatie : le Sénégal et les Émirats arabes unis veulent renforcer leur partenariat stratégique

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, est en visite officielle aux Émirats arabes unis. À Abou Dhabi, il a été reçu ce lundi par plusieurs hautes autorités émiraties, dans le cadre d'une série d’entretiens destinés à renforcer les liens diplomatiques, parlementaires et économiques entre les deux pays.



Reçu par le président du Conseil national fédéral, Saqr Ghobash, M. Ndiaye a salué la qualité des relations bilatérales. Son homologue émirati a, de son côté, mis en avant les valeurs communes entre Dakar et Abou Dhabi, évoquant notamment « la stabilité politique, la coexistence pacifique et le respect mutuel ». Il a également souligné les réformes récentes menées à l’Assemblée nationale sénégalaise, qualifiées de « significatives » pour la consolidation démocratique.



El Malick Ndiaye a, pour sa part, exprimé la volonté du Sénégal de renforcer les échanges parlementaires, économiques et culturels. Il a mentionné la présence d'acteurs majeurs comme Dubai Ports World dans le pays, plaidant pour une diversification des partenariats. Il a également transmis les salutations du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.



Plus tard dans la journée, le président de l’Assemblée nationale s’est entretenu avec le ministre d’État aux Affaires étrangères, Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan. Les discussions ont porté sur la coopération dans des secteurs clés : énergie, infrastructures, technologie, agriculture, et investissements à forte valeur ajoutée.



Le ministre émirati a exprimé son admiration pour « le professionnalisme des travailleurs sénégalais » présents aux Émirats, et sa volonté de faire du Sénégal « une porte d’entrée des investissements émiratis en Afrique de l’Ouest ». Il a salué la stabilité du pays ainsi que la vision stratégique de son développement.



Lors de cette rencontre, le Directeur général du FONSIS a présenté les axes prioritaires de la stratégie « Sénégal 2050 », couvrant notamment l’agrobusiness, la santé, l’éducation, les mines et les transports. Le ministre émirati a, en réponse, proposé la signature d’un accord de libre-échange bilatéral et un rapprochement entre le Fonds d’Abu Dhabi et le FONSIS en vue de co-investissements.



Enfin, M. Ndiaye a annoncé la prochaine visite officielle du Premier ministre sénégalais aux Émirats, prévue dans les semaines à venir, avec à la clé la signature attendue d’accords concrets. « Cette mission viendra consolider les échanges initiés par le président de la République », a-t-il affirmé.