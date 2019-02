Direct AIBD : L'avion spécial de Wade va atterrir à 15h 45mn

L'ancien chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade va fouler le sol sénégalais à 15h 45mn. L'atterrissage de son avion spécialement affrété pour son transport est officiellement prévu à 15h 40mn.



Malgré les menaces et dispositif sécuritaire, le parking et parvis de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) grouille de monde. Son épouse, Viviane, le Coordonnateur du PDS, Malick Ndiaye sociologue, Cheikh Gueye de Taxawu Sénégal entre autres sont aux premières loges pour l'accueil du "Pape du sopi".