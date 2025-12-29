CAN 2025: les enjeux de la dernière journée du premier tour et du sprint aux huitièmes de finale

Encore 12 matches à jouer dans le premier tour de cette CAN 2025 avant de passer à la phase à élimination directe. La troisième et ultime journée de la phase de groupes se tient lundi 29, mardi 30 et jeudi 31 décembre. Et tous les matches n'auront pas le même intérêt, car le sort de six équipes a été scellé lors de la deuxième journée.



Déjà fini pour le Botswana, le Gabon et la Guinée équatoriale

Trois équipes sont certaines de ne pas être au rendez-vous des huitièmes de finale. Dans cette CAN, ce n'est pas la différence de buts générale qui compte, mais la différence de buts particulière. Ce facteur condamne le Botswana, le Gabon et la Guinée équatoriale.



Le Botswana pointe à la dernière place du groupe D avec 0 point et ne peut plus atteindre les deux premières places, ni espérer une place parmi les meilleurs troisièmes. Le Bénin, actuel troisième du groupe D, n'est pourtant qu'à 3 points. Mais étant donné que les Guépards ont battu les Botswanais le 27 décembre, ces derniers resteront à la quatrième place, qu'importe le résultat qu'ils obtiendront lors du troisième match.



Même cas de figure dans le groupe E : la Guinée équatoriale restera à la dernière place. Elle ne peut plus passer devant le Soudan (qui a 3 points et a battu la Guinée équatoriale le 28 décembre). Dans le groupe F, le Gabon restera à quai selon le même modèle : les Panthères ne peuvent plus devancer le Mozambique (qui a 3 points et a battu le Gabon le 28 décembre).



L'Algérie, l'Égypte et le Nigeria déjà assurés de la première place

Les trois équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches vivront une fin de premier tour tranquille. Dans le groupe B, l'Égypte gardera la première place, car toujours selon le principe de la différence de buts particulière, l'Afrique du Sud ne peut plus revenir sur les Pharaons.



Le Nigeria, co-meilleure attaque avec cinq buts inscrits (comme la Tunisie), restera aussi en tête du groupe C. La Tunisie ne peut plus lui passer devant lors de la dernière journée. Même chose pour l'Algérie dans le groupe E ; ni le Burkina Faso, ni le Soudan ne peuvent lui ôter la première place.



Dans le groupe A, le suspense demeure. Le Maroc, leader avec 4 points, est encore sous la menace du Mali (2 points) et de la Zambie (2 points). Les Comores, eux, sont derniers avec 1 point. La deuxième place est encore à la portée des Coelacanthes, ainsi qu'une place parmi les meilleures troisièmes. Très attendu, le capitaine marocain Achraf Hakimi pourrait rejouer à cette occasion.



Zambie-Maroc & Comores-Mali – lundi 29 décembre

Dans le groupe B, il y a encore la deuxième place et la troisième place à conquérir derrière le leader égyptien. L'Afrique du Sud, deuxième avec 3 points, a l'avantage sur le Zimbabwe (troisième avec 1 point) et l'Angola (quatrième avec 1 point). La configuration est la même dans le groupe C, dominé par le Nigeria ; la Tunisie est la mieux partie (deuxième avec 3 points), tandis que la Tanzanie (troisième avec 1 point) et l'Ouganda (quatrième avec 1 point) vont devoir cravacher pour survivre.



Zimbabwe-Afrique du Sud & Angola-Égypte – lundi 29 décembre

Ouganda-Tanzanie & Nigeria-Tunisie – mardi 30 décembre

Dans le groupe D, les fauves vont se livrer une dernière bataille acharnée. Les Lions du Sénégal vont chercher à défendre leur première place (4 points) que convoitent les Léopards de RDC (deuxièmes, 4 points) et les Guépards du Bénin (troisièmes, 3 points). Sauf énorme surprise et conjoncture mathématique extrêmement défavorable, ces trois équipes devraient être en huitièmes de finale, via les deux premières places et une place parmi les meilleures troisièmes.



Botswana-RDC & Bénin-Sénégal – mardi 30 décembre

Le groupe E va proposer un duel des plus alléchants. Si l'Algérie et la Guinée équatoriale sont fixées sur leur avenir, le Burkina Faso (deuxième, 3 points) et le Soudan (troisième, 3 points) sont prêts à en découdre. Et malheur au vaincu, pour lequel une place parmi les meilleurs troisièmes pourrait alors s'envoler.



Guinée équatoriale-Algérie & Soudan-Burkina Faso – mercredi 31 décembre

Enfin, le groupe F sera très intéressant à suivre, car hormis le Gabon déjà hors-jeu, tout reste à faire. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, occupe la première place (4 points) devant le Cameroun (4 points) et le Mozambique (3 points). Chacun peut encore prendre une des deux premières places, ou se retrouver troisième. Avec des chances de compter parmi les quatre meilleurs troisièmes.