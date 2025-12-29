Meurtre de Bintou Guèye à Keur Mbaye Fall : Les éléments récents de l’enquête

Les investigations menées par la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle de Mbao sur la mort de Bintou Guèye sont désormais bouclées. La jeune femme avait été mortellement atteinte d’une balle à la tête à Keur Mbaye Fall, tirée par son époux, P. M. Diop, plus connu sous le surnom de « Diop portables ».Au-delà du principal suspect, les enquêteurs ont élargi leurs poursuites à l’entourage familial de ce dernier. Deux de ses parents, ainsi qu’un ami venu lui rendre visite le jour du drame, ont été interpellés et placés à la disposition de la justice.Selon Les Échos dans son édition de ce lundi, ces trois personnes ont été déférées mercredi dernier devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Elles sont poursuivies pour atteinte à l’administration de la justice. Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir participé à la disparition du téléphone portable du présumé meurtrier.D’après la même source, cet appareil pourrait contenir des éléments jugés compromettants pour P. M. Diop et susceptibles d’éclairer davantage les circonstances du crime. L’enquête se poursuit.