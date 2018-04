Direct Assemblée: Ousmane Sonko dénonce "une grave supercherie"

Les députés ont eu la surprise de leur vie en constatant qu'il n'est nullement fait référence au projet de loi portant sur la révision de la Constitution. En effet, dénonce Ousmane Sonko, un autre point, à savoir l'examen de loi portant sur l'accord de partage du pétrole qui intéresse le pouvoir en réalité.



«Lorsque j’ai lu l’ordre du jour, je me suis rendu compte qu’en réalité, il y a une grosse supercherie, ce qui leur importe, c’est de faire passer en procédure d’urgence l’accord signé entre le Sénégal et la Mauritanie sur le pétrole», informe Ousmane Sonko.



«On pensait qu’on allait parler du parrainage aujourd’hui, mais, par surprise, ils invitent à discuter sur le partage du pétrole entre le Sénégal et la Mauritanie », peste-t-il.



«Ils ont profité de la confusion généralisée pour essayer de faire passer des choses qui impactent sur l’avenir stratégique du pays » déplore l’ex inspecteur des impôts et domaines.