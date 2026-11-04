JOJ Dakar 2026 : quatre lutteuses d'Oussouye entrent en lice en lutte de plage vendredi

L’équipe nationale féminine de lutte de plage du Sénégal compte dans ses rangs quatre athlètes originaires du département d’Oussouye pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. L’effectif comprend Khady Anna Diatta, porte-drapeau de la délégation nationale engagée chez les 45 kg, Elisabeth Diatta dans la catégorie des 55 kg, Mery Manga chez les 64 kg et Elisabeth Ebodo Diatta chez les 75 kg. Ces quatre sportives disputent leurs épreuves ce vendredi et ce samedi sur les sites de Saly et Mbour.





Le secrétaire général de la Ligue régionale de lutte de Ziguinchor, Yankoba Sadio, a indiqué que ces lutteuses issues des villages de Mlomp, Boucotte Ouoloff et Essoukoudiack ont été détectées lors d'un tournoi organisé à Boucotte Ouoloff par le Comité national de gestion de la lutte. Retenues entre 14 et 15 ans, les athlètes ont bénéficié d'une préparation financée par l'État du Sénégal, comprenant des regroupements à Dakar, des stages à l'étranger et une participation aux Championnats du monde U17 à Bakou, en Azerbaïdjan. Lors de cette compétition internationale, Khady Anna Diatta, Elisabeth Diatta et Elisabeth Ebodo Diatta se sont classées quatrièmes dans leurs catégories respectives, tandis que Mery Manga a été éliminée en phase de poules.



