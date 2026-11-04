Règles du badminton : la badiste sénégalaise Maryame Cissé explique les exigences et les spécificités de sa discipline

« Le badminton est un sport de raquette qui se joue soit en simple, c'est-à-dire en un contre un, soit en double, c'est-à-dire en deux contre deux », a souligné la badiste sénégalaise Maryame Cissé . Elle a expliqué les règles fondamentales et les caractéristiques techniques de cette discipline peu connu au Sénégal.



L'athlète a apporté des précisions sur le comptage des points et le matériel utilisé au cours des confrontations. « Le but est d'atteindre 21 points », a-t-elle indiqué en précisant que « le premier des deux personnes opposées qui atteint 21 points a gagné le match ». Elle a ajouté que « pour gagner un point, on peut soit faire atterrir le volant », qu'elle a décrit comme « un bouchon de liège avec des plumes d'oie », « soit dans le terrain de l'adversaire, ou sinon faire faire une faute à l'adversaire ». Mariame Cissé a également signalé qu'« il y a eu une réforme cette année », précisant que « les matchs de badminton se jouent en 15 points, mais pour les Jeux olympiques de la jeunesse, on a joué en 21 points ».



La pratiquante a mis en avant les qualités physiques indispensables pour performer dans ce sport. « Il faut avoir de très très bons appuis, il faut avoir de bons réflexes, car c'est le sport de raquette le plus rapide du monde », a-t-elle affirmé en rappelant que « le smash le plus rapide est à 550 km/h ». Maryame Cissé a insisté sur le fait qu'« il faut être très très très agile pour être un bon joueur de badminton et avoir beaucoup de cardio », avant de dévoiler sa technique de prédilection : « Mon coup préféré, je pense le reverse slice ».



La joueuse a conclu en exprimant sa fascination pour la numéro une mondiale coréenne An Se-young. « An Se-young, je l'aime trop, elle est une star », a-t-elle déclaré avant de compléter que « tous les matchs qu'elle joue, elle gagne tout, elle ne sait pas perdre de toute manière ».