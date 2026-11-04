Jeux Olympiques de la Jeunesse : Marta Biagini s'impose dans sa course et termine 21e au général

La nageuse sénégalaise Marta Alodia Biagini, âgée de 14 ans, a marqué la journée du 4 novembre 2026 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Engagée dans les séries du 50 mètres nage libre féminin, l'athlète a remporté la cinquième série en signant un temps de 27 secondes 70. Ce succès dans sa course n'a pas suffi pour lui ouvrir les portes de la finale, la plaçant au 21e rang du classement général de l'épreuve.



En s'imposant lors de sa série, la représentante sénégalaise a devancé ses sept concurrentes, dont la Bermudienne Maggie Mewett, deuxième en 28 secondes 12, et la Maldivienne Amna Thazkiyah Mirsaad, troisième en 28 secondes 17. Le niveau particulièrement élevé des autres séries éliminatoires a toutefois privé la jeune nageuse d'une qualification pour l'ultime étape de la compétition.