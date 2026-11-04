Natation aux JOJ Dakar 2026: l'entraîneur Babacar Faye vise les finales

Les compétitions de natation ont suivi leur cours à la Piscine olympique dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. L'encadrement technique et les athlètes de la sélection nationale juniors ont fait le point sur leurs prestations et sur l'état d'esprit du groupe à la veille des dernières courses.



L’entraîneur de l’équipe nationale junior du Sénégal, Babacar Faye, a rappelé la préparation rigoureuse effectuée par ses protégés en amont de l'événement. « Ils se sont bien préparés. Ils ont fait beaucoup de stages ici au Sénégal et à l'étranger. Ils sont partis deux fois en Chine dans le cadre de la préparation », a-t-il affirmé. Le technicien s'est exprimé sur les performances enregistrées et les ambitions de la sélection. « L'objectif était d'avoir des finalistes, une finale vu le niveau international, et hélas, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de finalistes »,a –t-il indiqué. Malgré l'absence de qualification pour les finales à ce stade, Babacar Faye est resté confiant pour la fin du tournoi. « On reste demain maintenant. Trois épreuves, on a trois nageurs qui vont nager demain. Attendons de voir ce que cela va donner », a-t-il ajouté avant de souligner la progression individuelle de ses effectifs : « La majorité, je peux dire, ils ont battu leur temps et ça, c'était l'essentiel ».



De son côté, la nageuse de 16 ans et membre de l'équipe nationale, a partagé son ressenti à l'issue de sa course sur la courte distance. « Sur le 50 m, mon impression, c'était que j'ai pas amélioré mon temps. J'avais pas l'impression d'avoir les bonnes sensations », a déclaré la jeune athlète avant de nuancer son résultat. « Ça fait longtemps que j'avais pas refait ce temps. C'était pas mon meilleur temps non plus, mais ça va », a-t-elle conclu.