Direct Procès Khalifa Sall : Un homme crie "Lahillaha ilallah" et crée la panique dans la salle d'audience

Le procès Khalifa Sall et Cie de ce mardi a été pertubée par un individu, qui a apparemment du mal à supporter l'atmosphère qui règne dans la salle d'audience du tribunal. Il a scandé « Lahillla La – lahilla ilallah», avant de piquer une crise. Les forces de sécurités se sont précipités pour le faire sortir de la salle.

Le juge Lamotte a un peu décrisper l'ambiance, après l'incident. «Il ne supporte pas les émotions d’une salle d’audience. Ceux qui ne peuvent pas supporter, il faut sortir de la salle et ne pas faire tout ce qui peut gêner le tribunal ».



L’audience a repris quelques minutes (11h03) après avec Me Aliou Cissé, avocat de la défense. Mbaye Touré est toujours à la barre.