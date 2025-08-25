Direct mairie de Dakar : une vingtaine de conseillers municipaux dont le maire des Parcelles Assainies déjà sur place

Le maire par intérim de la Ville de Dakar, Ngoné Mbengue, a convoqué ce lundi 25 août le Conseil municipal en session extraordinaire, prévue à 10 heures, dans la salle de délibération de l’institution municipale. Cette réunion a pour objet l’élection d’un nouvel édile, en remplacement de Barthélémy Dias, déchu de son mandat en décembre dernier, à la suite d’une décision du préfet du département de Dakar datée du 11 décembre 2024, consécutive à la saisine d’un citoyen de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, dirigée par l’opposant.



Au moment où nous écrivons ces lignes, une vingtaine de conseillers municipaux sont déjà dans la salle de délibération. Parmi eux, le maire des Parcelles Assainies, Ababacar Djamil Sané, membre du parti Pastef Les patriotes. A noter que le Conseil municipal de la Ville de Dakar compte 100 membres titulaires, élus pour la durée du mandat.



Par ailleurs, la Cour suprême a démarré son audience à 9 heures. La haute juridiction va se prononcera sur la légalité ou non de la décision préfectorale d'organisation cette élection.



Lors d’une conférence de presse tenue, hier, dimanche, Barthélémy Dias a dénoncé ce qu’il considère comme « une confiscation des droits du peuple de Dakar ». Il a également accusé la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, de violer le Code général des collectivités territoriales en convoquant cette réunion.



Il a mis en garde les conseillers municipaux de l’opposition, déclarant : « Tous ceux qui mettront les pieds demain à la Ville de Dakar pour l’élection sont dans l’illégalité.



Pour rappel, la révocation de Barthélémy Dais a été motivée par la condamnation définitive de Barthélémy Dias à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour son implication dans la mort d’un homme tué par balle en 2011. Cette condamnation lui a également fait perdre son mandat de député.

