Directeur BEM : «Tout le monde doit faire en sorte que la croissance soit inclusive»

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans Bordeaux Management School (BEM-Dakar) a organisé mercredi 12 décembre pour se pencher sur les pistes pouvant mener au développement de l’Afrique avec notamment l’implication de toutes les couches de la population.



C’est dans ce cadre qu’il a organisé une conférence internationale sur l’«apport de l’audit social et de la RSE pour promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous», ainsi qu’une rencontre sur les « regards croisés sur la diversité et l’inclusion en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde.»



Présent à cette cérémonie le Directeur de la Business School et des accréditations de BEM-Dakar, El Hadj Malick Faye, est revenu sur la pertinence des sujets abordés lors de cette journée.



«Nous sommes dans un pays en voie de développement et le chômage y est poussé notamment le chômage des jeunes. C’est de la responsabilité de toutes les parties prenantes de faire en sorte que la croissance dont on parle soit inclusive, permettant à ceux qui sont en situation de travailler, de trouver un emploi.»



Et de poursuivre : «L’audit social est une problématique qui s’installe dans des démarches qui sortent du quantitatif pour s’orienter vers des aspects plus qualitatifs. Il y a une faiblesse de ce côté et nous essayons de remédier à ces difficultés en implémentant des outils qui peuvent permettre demain d’améliorer les performances des entreprises, mais en restant en conformité avec ce qui est demandé au niveau international. »