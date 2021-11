Dirk Kuyt et Wesley Sneijder entendus dans une affaire de trafic de drogue

Selon les informations de De Telegraaf, Dirk Kuyt et Wesley Sneijder ont été entendus en tant que témoins dans le cadre d'une enquête concernant un parrain de la drogue aux Pays-Bas. En effet, les deux anciens internationaux néerlandais jouaient de l'argent sur Edobet, une plateforme illégale liée à une mafia appartenant à un certain Piest S, arrêté à La Haye l'année dernière.



L'ancien de l'Inter Milan et de l'OGC Nice aurait accumulé des dettes importantes en raison de ces jeux d'argent, ce qui a provoqué des menaces de la part du gang envers un membre de la famille du joueur retraité en 2019. Quant à l'ex-ailier de Liverpool, il aurait misé de grosses sommes d'argent sur ce site : «je me suis mis d'accord avec quelqu'un dans une station-service. J'ai pensé que c'était bien de le payer en liquide, pour pouvoir jouer de manière anonyme. Je ne jouais pas pour l'argent mais j'aimais jouer», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par le quotidien néerlandais.