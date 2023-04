Discours à la Nation: Macky Sall dit tout sauf l'essentiel

C'est connu de tous la question sensible qui agite le pays n'est autre que le 3e mandat. Le 3 avril à 20h, les Sénégalais ont encore sacrifié une tradition républicaine : celle d'écouter leur président de la République. Le contexte fait que l’attention a été particulièrement orientée sur la question du 3e mandat.



Pour cause ? Cette question fait depuis quelques mois, source de tensions politiques. Le silence assourdissant de Macky Sall sur sa candidature est pris au piège par sa propre loi sur le parrainage. Si Macky Sall a l'intention de briguer un 3e mandat, il ne pourra pas déposer en catimini sa candidature au Conseil constitutionnel au dernier moment. Au Sénégal pour toutes les élections une candidature, qu’elle soit présentée par un parti politique légalement constitué, par une coalition de partis politiques légalement constitués ou par une entité regroupant des personnes indépendantes, est astreinte au parrainage par une liste d’électeurs.



En vertu des dispositions de la loi constitutionnelle modifiant l’article 29 de la Constitution, toute candidature à l’élection présidentielle doit, pour être recevable, être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au minimum, 0.8% et, au maximum, 1% du fichier général des électeurs. Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins 7 régions du pays à raison d’au moins 2000 électeurs par région.



Et selon la loi électorale, "la période de collecte des parrainages est ouverte 180 jours ( soit 6 mois) avant la date du scrutin à la date de la fixation du montant de la caution. Elle débute après la publication et la mise à disposition du modèle de fiche de collecte et se poursuit jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures prévue le 26 décembre 2018. Elle dure quatre (04) mois".



Dans son discours à la Nation, le président Macky Sall, a préféré omettre l'essentiel. Tournant son objectif à une ouverture au dialogue et à la concertation, avec toutes les forces vives de la nation. Comme si les conclusions du dialogue 2019 ont été appliquées au pied de la lettre. Les principaux points de discorde entre l'opposition et la majorité ne sont toujours pas réglés. Il s'agit de la loi de la suppression ou la modification des parrainages pour l'élection présidentielle, les articles L31 et L32, base de inéligibilité des opposants Karim Wade et Khalifa Sall.



Aujourd'hui ce même Macky déclaré : "Je reste ouvert au dialogue et à la concertation, avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale".



Pour le président de la République, "(...)Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation, pour surmonter nos différences (…) ". Il s’agit selon lui de " rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble ; une nation de coexistence pacifique, où le sort de chacun dépend de celui de son prochain ; parce que nous sommes une seule et même famille".