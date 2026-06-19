« Discours contraires aux bonnes moeurs » : Abdoul Aziz Diop placé sous mandat de dépôt

L'ancien conseiller spécial du président Macky Sall, Abdoul Aziz Diop, a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Déféré par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), le politologue est incarcéré à la prison de Rebeuss pour « discours contraires aux bonnes mœurs et insultes par le biais d'un système informatique ». Son procès en flagrant délit est prévu mardi prochain.



Cette décision judiciaire fait suite à des déclarations jugées « extrêmement graves » visant le président de l'Assemblée nationale et leader de Pastef, Ousmane Sonko, ainsi que ses militants. Convoqué jeudi à la DSC, cet ingénieur pétrolier et environnementaliste a reconnu être l'auteur des propos incriminés lors de son audition par les enquêteurs, sans toutefois exprimer de regrets ni présenter d'excuses, ce qui avait motivé son placement immédiat en garde à vue.