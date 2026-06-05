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Investiture de Sonko : Juan Branco annonce sa présence à Dakar



Investiture de Sonko : Juan Branco annonce sa présence à Dakar

L’avocat franco-espagnol Juan Branco a annoncé sa participation à l’investiture de Ousmane Sonko, prévue ce Samedi  6 juin à Diamniadio.

Désigné candidat du parti PASTEF pour l’élection présidentielle de 2029, Ousmane Sonko doit être investi lors d’un grand meeting national organisé à l’issue du congrès de la formation politique.

Sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook, Juan Branco a confirmé sa venue dans la capitale sénégalaise. « Je serai à Dakar pour l’investiture de Sonko », a-t-il écrit.

Pour rappel, Juan Branco a été l'un des avocats d'Ousmane Sonko, l'accompagnant durant son long bras de fer judiciaire sous la magistère de Macky Sall.



Fatime Gueye

Vendredi 5 Juin 2026 - 15:33


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