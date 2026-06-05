Investiture de Sonko : Juan Branco annonce sa présence à Dakar

L’avocat franco-espagnol Juan Branco a annoncé sa participation à l’investiture de Ousmane Sonko, prévue ce Samedi 6 juin à Diamniadio.



Désigné candidat du parti PASTEF pour l’élection présidentielle de 2029, Ousmane Sonko doit être investi lors d’un grand meeting national organisé à l’issue du congrès de la formation politique.



Sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook, Juan Branco a confirmé sa venue dans la capitale sénégalaise. « Je serai à Dakar pour l’investiture de Sonko », a-t-il écrit.



Pour rappel, Juan Branco a été l'un des avocats d'Ousmane Sonko, l'accompagnant durant son long bras de fer judiciaire sous la magistère de Macky Sall.

