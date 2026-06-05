Stabilité du pays : un cadre de PASTEF appelle Diomaye et Sonko à se retrouver autour de l’essentiel

Le responsables de PASTEF à Kaolack, Ndari Faye, a exprimé son inquiétude face à la dégradation supposée des relations entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et le leader du parti, Ousmane Sonko. Estimant que cette situation pourrait avoir des répercussions sur la stabilité institutionnelle et la conduite des affaires du pays, il appelle les deux dirigeants à renouer le dialogue.



Le responsable a rappelé que les principales préoccupations des Sénégalais restent « la baisse du coût de la vie, la création d’emplois pour les jeunes, l’amélioration du système éducatif et un accès plus équitable aux services sociaux de base, dans un climat de stabilité sociopolitique ».



« Ce que nous souhaitons, c’est que le Président de la République ,Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko se retrouvent autour de l’essentiel un jour pour sauver vraiment ce Sénégal. », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm, appelant les deux hommes à privilégier l’unité et le dialogue.



Ndari Faye a également lancé un appel aux militants et sympathisants du parti Pastef. « Je pense que l'avenir reste le meilleur juge. Et nous lançons un appel à tous les patriotes de rester mobilisés pour le parti. Et de continuer, effectivement, le travail sur le terrain », a-t-il exhorté, affirmant que « l’avenir reste le meilleur juge » des événements en cours.