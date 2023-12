Discours du nouvel an : Macky Sall annonce la publication prochainement du bilan de ses réalisations

Le président de la République Macky Sall a adressé son message à la Nation en cette fin d’année 2023. Dans son dernier discours de nouvel an, le chef de l’Etat a fait son bilan de ses 12 ans au pouvoir. A l’occasion, il a annoncé la publication prochainement du bilan de ses réalisations.



D’emblée, Macky Sall qui ne briguera pas un 3e mandat, s’est félicité de ses réalisations. « Nous sommes sur le chemin de l’émergence avec la densification de nos infrastructures routières et auto-routières et la modernisation de notre système de transport urbain et inter-urbain », s’est-il réjoui.



En 2012, a-t-il rappelé, « notre linéaire routier était de 1500 kilomètres contre 2900 en 2023, de 32 kilomètres d’autoroutes, nous en sommes à 189 et bientôt 500 kilomètres à la fin des chantiers Mbour, Fatick, Koalack et Dakar, Tivaouane, Saint-Louis ».



Évoquant la deuxième phase du Train express régional ( Ter) : Diamniadio- Aéroport International Blaise Diagne, il a souligné qu’elle « s’achève dans quelques mois, et une commande de 7 nouveaux trains s’ajoutera aux 15 actuellement ».



Sur la même lancée, M. Sall a avancé que « le Brt sera inauguré ce 14 janvier, avec une flotte de 121 bus électrique alimentés par voie solaire et climatisés avec Wifi à bord ».



Avant information qu’ « à terme, le personnel du Brt sera composé d’au moins 35% de femmes dont des conductrices ». De même, « Dakar Dem Dikk a fait peau neuve avec 370 bus de dernière génération, a-t-il ajouté.



Le président sortant de conclure en annonçant que : « le gouvernement publiera prochainement le bilan de nos réalisations ».