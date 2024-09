Disparition d'Amadou Makhtar Mbow : retour sur la vie politique et l'oeuvre du patriarche sénégalais

Son entrée en politique



En 1955, les conflits entre les deux principaux partis sénégalais tournent à l’affrontement. C’est le moment qui pousse Amadou Mahtar Mbow à se lancer en politique avec des amis, pour « transformer le pays » et y instaurer la solidarité, la paix et rassembler tous les Sénégalais. Il contacte Senghor, député du Sénégal et vieille connaissance et lui propose ses services. Il devient ministre de l’Education, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de 1957 à 1958 et démissionne ensuite pour s’engager dans la lutte pour l’indépendance de son pays, effective en 1960. Il occupe par la suite les postes de ministre de l’Education nationale de 1966 à 1968 puis de la Culture et la Jeunesse jusqu’à 1970.



En 1970 il est d'abord nommé sous-directeur général de l'UNESCO pour l’éducation. Puis, élu en 1974 et réélu en 1980, il est directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. Sous sa direction, la commission dirigée par Sean MacBridge délivre un rapport intitulé Many Voices, One World qui présente des recommandations pour établir un nouvel ordre mondial de l'information et de communication, plus équitable.



En 2008, âgé de 87 ans, il accepte de présider les Assises nationales du Sénégal lancées par le Front Siggil Senegaal qui ont réuni pendant près d'un an les principaux partis d'opposition au pouvoir du président Abdoulaye Wade et des dizaines d'organisations diverses. Expérimenté et conscient de ses responsabilités, il avait auparavant rencontré le chef de l'État, les représentants de la société civile, ainsi que les dignitaires religieux. Le 24 mai 2009 il a officiellement prononcé la clôture des Assises.



En décembre 2022 , le président Macky Sall inaugure une université à Diamniado qui porte le nom d'Amadou-Mahtar M'Bow.



PressAfrik et wikipedia.com